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Мышь Oklick 399M STIGMA черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 399M STIGMA черный

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Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 1
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 2
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 3
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 4
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 5
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 6
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 7
Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 1
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 2
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 3
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 4
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 5
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 6
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 7
  • Мышь Oklick 399M STIGMA черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
360 руб.  390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324689
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
119

Описание товара Мышь Oklick 399M STIGMA черный

Oklick 399M STIGMA это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Oklick 399M STIGMA отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Цена мышки указана на данной странице. Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Oklick 399M STIGMA предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 399M STIGMA черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Oklick 399M STIGMA это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Oklick 399M STIGMA отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Цена мышки указана на данной странице. Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Oklick 399M STIGMA предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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