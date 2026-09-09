Мышь Oklick 399M STIGMA черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 399M STIGMA черный
Oklick 399M STIGMA это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1000 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Oklick 399M STIGMA отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Цена мышки указана на данной странице. Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Oklick 399M STIGMA предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.
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