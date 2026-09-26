Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Nakatomi MOG-08U USB Black
Игровая мышь Nakatomi MOG-08U Black USB способна привести к победе даже начинающего игрока. Данная мышка отличается уверенной работой на неровных поверхностях. Усиленный оптический луч глубоко проникает в структуру поверхности, благодаря чему мышь быстро и четко работает на любых покрытиях. Кроме того, у мышки увеличена точность курсора. Время отклика кнопок меньше чем у обычной мышки: минимальное время отклика дает преимущество в компьютерных играх, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры. Длинный кабель мышки позволяет свободно двигаться во время игры. Компактные размеры мышки позволяют брать ее с собой в поездки и путешествия.
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