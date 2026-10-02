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Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий

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Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 1
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 2
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 3
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 4
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 5
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 6
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 7
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 8
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 9
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 10
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 2
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 3
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 4
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 5
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 6
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 7
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 8
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 9
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 10
  • Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
320 руб.  650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
320 руб. -51%
650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
104 х 66 х 38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий

Мышь проводная Acer OMW011 ? компактное устройство для управления компьютерными действиями, которое удобно ложится в любую руку благодаря симметричному дизайну. Подключается она к компьютеру при помощи кабеля длиной 1.3 м с коннектором USB. Корпус из матового пластика меньше загрязняется, а также обеспечивает меньшее скольжение руки. Разрешение оптического датчика Acer OMW011 составляет 1200 dpi: этот показатель не изменяется. Для управления манипулятор использует стандартно 3 кнопки. Колесико прокрутки имеет прорезиненную рифленую поверхность, поэтому скольжение пальца по нему исключается. Мышь отличается большим ресурсом нажатия кнопок и удобством пользования: компактный манипулятор легко помещается в руку и не допускает проскальзывания в руке.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
104 х 66 х 38
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Acer OMW011 ? компактное устройство для управления компьютерными действиями, которое удобно ложится в любую руку благодаря симметричному дизайну. Подключается она к компьютеру при помощи кабеля длиной 1.3 м с коннектором USB. Корпус из матового пластика меньше загрязняется, а также обеспечивает меньшее скольжение руки. Разрешение оптического датчика Acer OMW011 составляет 1200 dpi: этот показатель не изменяется. Для управления манипулятор использует стандартно 3 кнопки. Колесико прокрутки имеет прорезиненную рифленую поверхность, поэтому скольжение пальца по нему исключается. Мышь отличается большим ресурсом нажатия кнопок и удобством пользования: компактный манипулятор легко помещается в руку и не допускает проскальзывания в руке.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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