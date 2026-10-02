Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
Мышь проводная Acer OMW011 ? компактное устройство для управления компьютерными действиями, которое удобно ложится в любую руку благодаря симметричному дизайну. Подключается она к компьютеру при помощи кабеля длиной 1.3 м с коннектором USB. Корпус из матового пластика меньше загрязняется, а также обеспечивает меньшее скольжение руки. Разрешение оптического датчика Acer OMW011 составляет 1200 dpi: этот показатель не изменяется. Для управления манипулятор использует стандартно 3 кнопки. Колесико прокрутки имеет прорезиненную рифленую поверхность, поэтому скольжение пальца по нему исключается. Мышь отличается большим ресурсом нажатия кнопок и удобством пользования: компактный манипулятор легко помещается в руку и не допускает проскальзывания в руке.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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