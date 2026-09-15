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Мышь Defender USB MB-280 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender USB MB-280 BLACK

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Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 2
Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 3
Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 4
Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 5
Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 1
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 2
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 3
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 4
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 5
  • Мышь Defender USB MB-280 BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
320 руб.  490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496602
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
6.8 x 3.9 x 12.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender USB MB-280 BLACK

Артикул № 854991 Defender Ultra Classic MB-280 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного пластика с покрытием Soft Rubber Skin, которое увеличивает сцепление с рукой и, соответственно, управляемость. Логотип на спинке подсвечивается 7 различными цветами. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Силиконовое рифленое колесо предлагает плавную прокрутку страницы. Длина провода составляет стандартные 1.5 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Defender USB MB-280 BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
6.8 x 3.9 x 12.6 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Артикул № 854991 Defender Ultra Classic MB-280 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного пластика с покрытием Soft Rubber Skin, которое увеличивает сцепление с рукой и, соответственно, управляемость. Логотип на спинке подсвечивается 7 различными цветами. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Силиконовое рифленое колесо предлагает плавную прокрутку страницы. Длина провода составляет стандартные 1.5 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
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Отзывы


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