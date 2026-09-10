Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный
Мышь проводная Acer OMW012 выполнена в черном корпусе с контрастными вставками красного цвета. Модель представлена в симметричном корпусе, что делает манипулятор удобным для каждого пользователя вне зависимости от того, какая рука является главной. Корпус мыши сделан из матового пластика, что исключает скольжение руки по нему. К тому же, на таком покрытии следов от пальцев не видно. Для управления Acer OMW012 стандартно используются 3 кнопки с тихим ходом. Колесо прокрутки обладает рифленой прорезиненной поверхностью, что обеспечивает точный и уверенный скроллинг. В основе манипулятора лежит светодиодный датчик с постоянным разрешением 1200 dpi, что позволяет легко решать, как простые задачи, так и задачи повышенной сложности. Увеличенный ресурс нажатий делает манипулятор идеальным спутником пользователя компьютера на долгие годы.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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