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Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный

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Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 1
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 2
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 3
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 4
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 5
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 6
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 7
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 8
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 9
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 10
Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 3
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 4
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 5
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 6
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 7
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 8
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 9
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 10
  • Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
320 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397126
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
104 х 66 х 38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
113

Описание товара Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный

Мышь проводная Acer OMW012 выполнена в черном корпусе с контрастными вставками красного цвета. Модель представлена в симметричном корпусе, что делает манипулятор удобным для каждого пользователя вне зависимости от того, какая рука является главной. Корпус мыши сделан из матового пластика, что исключает скольжение руки по нему. К тому же, на таком покрытии следов от пальцев не видно. Для управления Acer OMW012 стандартно используются 3 кнопки с тихим ходом. Колесо прокрутки обладает рифленой прорезиненной поверхностью, что обеспечивает точный и уверенный скроллинг. В основе манипулятора лежит светодиодный датчик с постоянным разрешением 1200 dpi, что позволяет легко решать, как простые задачи, так и задачи повышенной сложности. Увеличенный ресурс нажатий делает манипулятор идеальным спутником пользователя компьютера на долгие годы.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW012 (ZL.MCEEE.003) черный/красный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
104 х 66 х 38
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Acer OMW012 выполнена в черном корпусе с контрастными вставками красного цвета. Модель представлена в симметричном корпусе, что делает манипулятор удобным для каждого пользователя вне зависимости от того, какая рука является главной. Корпус мыши сделан из матового пластика, что исключает скольжение руки по нему. К тому же, на таком покрытии следов от пальцев не видно. Для управления Acer OMW012 стандартно используются 3 кнопки с тихим ходом. Колесо прокрутки обладает рифленой прорезиненной поверхностью, что обеспечивает точный и уверенный скроллинг. В основе манипулятора лежит светодиодный датчик с постоянным разрешением 1200 dpi, что позволяет легко решать, как простые задачи, так и задачи повышенной сложности. Увеличенный ресурс нажатий делает манипулятор идеальным спутником пользователя компьютера на долгие годы.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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