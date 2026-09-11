Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%320 руб. 590 руб.
В наличии
Код товара: 498821
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
320 руб. -46%
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
110
Описание товара Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник
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Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023/ частота радиоканала, 2,4 ГГц / батарейки в комплект не входят/ совместимость с ОС Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux/ комплект поставки мышь, USB-приемник
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь ExeGate EX279045RUS SR-9023 - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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