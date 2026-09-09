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Мышь Oklick 105S Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 105S Black USB

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Мышь Oklick 105S Black USB - фото 1
Мышь Oklick 105S Black USB - фото 2
Мышь Oklick 105S Black USB - фото 3
Мышь Oklick 105S Black USB - фото 4
Мышь Oklick 105S Black USB - фото 5
Мышь Oklick 105S Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 105S Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
300 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155561
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Мышь Oklick 105S Black USB

Компьютерный оптический манипулятор, для осуществления управления курсором. Устройство оснащено двумя клавишами и одним поворотным колесиком, отвечающим за прокрутку страницы. Оптический сенсор позволяет максимально реалистично и быстро воссоздавать в виртуальном пространстве движения пользователя. К компьютеру прибор подключается через стандартный разъем USB и не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 105S Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Компьютерный оптический манипулятор, для осуществления управления курсором. Устройство оснащено двумя клавишами и одним поворотным колесиком, отвечающим за прокрутку страницы. Оптический сенсор позволяет максимально реалистично и быстро воссоздавать в виртуальном пространстве движения пользователя. К компьютеру прибор подключается через стандартный разъем USB и не требует установки дополнительного программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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