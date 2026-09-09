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Мышь ExeGate SR-9034 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь ExeGate SR-9034 Black

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Мышь ExeGate SR-9034 Black - фото 1
Мышь ExeGate SR-9034 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
  • Мышь ExeGate SR-9034 Black - фото 1
  • Мышь ExeGate SR-9034 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
300 руб.  520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301448
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь ExeGate SR-9034 Black

Беспроводная оптическая мышь с подключением через USB интерфейс с помощью миниатюрного приемника. Мышка выполнена в компактном эргономичном дизайне и имеет удобную форму, ориентированную на работу как правой, так и левой рукой. Мышка оснащена высокотехнологичным надежным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi и отличается четкостью работы на любой поверхности. Мышка Exegate имеет 3 кнопки и колесо прокрутки с функцией кнопки, которое позволяет осуществлять быструю навигацию в документах.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate SR-9034 Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Описание
Беспроводная оптическая мышь с подключением через USB интерфейс с помощью миниатюрного приемника. Мышка выполнена в компактном эргономичном дизайне и имеет удобную форму, ориентированную на работу как правой, так и левой рукой. Мышка оснащена высокотехнологичным надежным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi и отличается четкостью работы на любой поверхности. Мышка Exegate имеет 3 кнопки и колесо прокрутки с функцией кнопки, которое позволяет осуществлять быструю навигацию в документах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate SR-9034 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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