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Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-30 Black SV-018214

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Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 1
Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 2
Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 3
Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 4
Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 1
  • Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 2
  • Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 3
  • Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 4
  • Мышь Sven RX-30 Black SV-018214 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654393
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
63 x 115 x 38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Sven RX-30 Black SV-018214

Мышь Sven — это универсальное решение для пользователей, ценящих простоту и функциональность. С весом всего 68 грамм и длиной провода 2 метра, она предлагает легкость и удобство в использовании. Черный цвет придает мыши стильный и современный вид, подходящий для любой рабочей обстановки. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора на экране, что делает её подходящей как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без каких-либо перерывов или задержек. Мышь Sven универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, они имеют четкий и отзывчивый ход, что способствует приятной работе. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему компьютеру, предлагая надежность и простоту в использовании. Бренд Sven известен своим качеством и функциональностью, что делает эту модель отличным выбором для повседневных задач.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-30 Black SV-018214




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
63 x 115 x 38
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Sven — это универсальное решение для пользователей, ценящих простоту и функциональность. С весом всего 68 грамм и длиной провода 2 метра, она предлагает легкость и удобство в использовании. Черный цвет придает мыши стильный и современный вид, подходящий для любой рабочей обстановки. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора на экране, что делает её подходящей как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без каких-либо перерывов или задержек. Мышь Sven универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, они имеют четкий и отзывчивый ход, что способствует приятной работе. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему компьютеру, предлагая надежность и простоту в использовании. Бренд Sven известен своим качеством и функциональностью, что делает эту модель отличным выбором для повседневных задач.
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Доставка
Отзывы


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