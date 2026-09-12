Мышь Sven RX-30 Black SV-018214
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-30 Black SV-018214
Мышь Sven — это универсальное решение для пользователей, ценящих простоту и функциональность. С весом всего 68 грамм и длиной провода 2 метра, она предлагает легкость и удобство в использовании. Черный цвет придает мыши стильный и современный вид, подходящий для любой рабочей обстановки. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора на экране, что делает её подходящей как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без каких-либо перерывов или задержек. Мышь Sven универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, они имеют четкий и отзывчивый ход, что способствует приятной работе. Эта мышь станет отличным дополнением к вашему компьютеру, предлагая надежность и простоту в использовании. Бренд Sven известен своим качеством и функциональностью, что делает эту модель отличным выбором для повседневных задач.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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