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Мышь Raskat M015 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Raskat M015

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Мышь Raskat M015 - фото 1
Мышь Raskat M015 - фото 2
Мышь Raskat M015 - фото 3
Мышь Raskat M015 - фото 4
Мышь Raskat M015 - фото 5
Мышь Raskat M015 - фото 6
Мышь Raskat M015 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Raskat M015 - фото 1
  • Мышь Raskat M015 - фото 2
  • Мышь Raskat M015 - фото 3
  • Мышь Raskat M015 - фото 4
  • Мышь Raskat M015 - фото 5
  • Мышь Raskat M015 - фото 6
  • Мышь Raskat M015 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729447
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х30
Вес, кг.
11.9

Описание товара Мышь Raskat M015

**Мышь Raskat M015** Компьютерная мышь Raskat M015 — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Преимущества:** * **Оптический сенсор.** Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. * **Эргономичный дизайн.** Благодаря эргономичному дизайну, мышь удобно лежит в руке и не вызывает усталости даже при длительном использовании. * **Простота подключения.** Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов. * **Совместимость.** Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальным выбором для большинства пользователей. Мышь Raskat M015 подойдёт как для работы, так и для игр. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и удобное устройство по доступной цене.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Raskat M015




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M015** Компьютерная мышь Raskat M015 — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Преимущества:** * **Оптический сенсор.** Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. * **Эргономичный дизайн.** Благодаря эргономичному дизайну, мышь удобно лежит в руке и не вызывает усталости даже при длительном использовании. * **Простота подключения.** Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов. * **Совместимость.** Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальным выбором для большинства пользователей. Мышь Raskat M015 подойдёт как для работы, так и для игр. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и удобное устройство по доступной цене.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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