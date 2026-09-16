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Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS)

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Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 1
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 2
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 3
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 4
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 5
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 1
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 2
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 3
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 4
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 5
  • Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111x68x38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS)

Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111x68x38
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Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS) - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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