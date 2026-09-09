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Мышь Гарнизон GMW-400B Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Гарнизон GMW-400B Blue

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Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 1
Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 2
Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 3
Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
  • Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 1
  • Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 2
  • Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 3
  • Мышь Гарнизон GMW-400B Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
270 руб.  580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301515
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Гарнизон GMW-400B Blue

Современные, надежные сенсоры, подходящие для решения офисных и домашних задач. Высокая производительность и точность. Увеличенное разрешение. Solid trekker – до 10 млн нажатий! Сomfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть рук.

Отзывы о товаре Мышь Гарнизон GMW-400B Blue




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Описание
Современные, надежные сенсоры, подходящие для решения офисных и домашних задач. Высокая производительность и точность. Увеличенное разрешение. Solid trekker – до 10 млн нажатий! Сomfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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