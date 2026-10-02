Мышь Defender MB-530
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%290 руб. 450 руб.
В наличии
Код товара: 294076
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -36%
450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Defender MB-530
Мышь Defender MB-530 подойдёт для долгой работы. Прорезиненные боковины помогают прочно удерживать её в руке, а изогнутая «спинка» снижает нагрузку на мышцы ладони. Разрешение 1000 dpi является оптимальным при работе с экранами 9-22.
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Мышь Defender MB-530 подойдёт для долгой работы. Прорезиненные боковины помогают прочно удерживать её в руке, а изогнутая «спинка» снижает нагрузку на мышцы ладони. Разрешение 1000 dpi является оптимальным при работе с экранами 9-22.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender MB-530 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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