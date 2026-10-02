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Мышь Defender MB-530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender MB-530

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Мышь Defender MB-530 - фото 1
Мышь Defender MB-530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MB-530 - фото 1
  • Мышь Defender MB-530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
290 руб.  450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender MB-530
290 руб. -36%
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender MB-530

Мышь Defender MB-530 подойдёт для долгой работы. Прорезиненные боковины помогают прочно удерживать её в руке, а изогнутая «спинка» снижает нагрузку на мышцы ладони. Разрешение 1000 dpi является оптимальным при работе с экранами 9-22.

Отзывы о товаре Мышь Defender MB-530




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Defender MB-530 подойдёт для долгой работы. Прорезиненные боковины помогают прочно удерживать её в руке, а изогнутая «спинка» снижает нагрузку на мышцы ладони. Разрешение 1000 dpi является оптимальным при работе с экранами 9-22.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MB-530 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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