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Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560

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Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 1
Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 2
Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 3
Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 1
  • Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 2
  • Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 3
  • Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
290 руб.  570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330157
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560

Defender Cyber MB-560L — специально разработанная для офиса мышь увеличенного размера с визуально привлекательной подсветкой.

Отзывы о товаре Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Defender Cyber MB-560L — специально разработанная для офиса мышь увеличенного размера с визуально привлекательной подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Сyber MB-560L Black 52560 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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