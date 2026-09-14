Мышь Гарнизон GMW-460-2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Гарнизон GMW-460-2
Мышь беспроводная Гарнизон GMW-460-2 с бело-бирюзовым цветовым исполнением пластикового корпуса подходит для использования с ПК или ноутбуком. За счет миниатюрного USB-ресивера, связь с которым поддерживается по радиоканалу на расстоянии до 10 м, устройство присоединяется к компьютерному порту. Беспроводная компьютерная мышь Гарнизон GMW-460-2 имеет симметричный корпус, поэтому управлять ею удобно как правой, так и левой рукой. Для ее питания достаточно всего одной батарейки АА. Мышь оснащается как 3 стандартными клавишами, так и отдельным переключателем, с помощью которого можно изменять чувствительность сенсора. Оптический светодиодный сенсор поддерживает работу в режимах чувствительности 1000 и 1600 dpi.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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