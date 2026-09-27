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Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)

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Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 1
Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 2
Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 3
Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 1
  • Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 2
  • Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 3
  • Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
270 руб.  460 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)
270 руб. -41%
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)

Мышь Defender Icon MB-057 подойдет как для работы в офисе, так и для развлечений. Корпус симметричной формы обеспечивает удобный хват любой рукой. Эффективная эксплуатация возможна благодаря тихим кнопкам и силиконовому колесу прокрутки. Для навигации в устройстве предусмотрено две кнопки, ресурс которых составляет более 10 миллионов кликов. Быстрая прокрутка веб-страниц осуществляется за счет силиконового колесика. Подключение к ноутбуку или компьютеру происходит посредством разъема USB 2.0 и гибкого, тонкого кабеля длиной 1,8 метров, который характеризуется надежностью и прочностью. Благодаря эргономичному и легкому корпусу с матовым покрытием устройство комфортно лежит в руке. Резиновые накладки предотвращают ее выскальзывание даже во время интенсивных манипуляций. Все это гарантирует полный контроль движений. Мышь Defender Icon MB-057 имеет сенсор разрешением 1000 dpi, что является оптимальным решением при работе с экранами от 9 до 22. Высокая частота опроса USB в 125 Гц обеспечивает удобное управление, мгновенную реакцию на перемещение и нажатие кнопок. Усовершенствованный пружинный механизм клавиш гарантирует нажатие без усилий и быстрый, точный отклик.

Отзывы о товаре Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Defender Icon MB-057 подойдет как для работы в офисе, так и для развлечений. Корпус симметричной формы обеспечивает удобный хват любой рукой. Эффективная эксплуатация возможна благодаря тихим кнопкам и силиконовому колесу прокрутки. Для навигации в устройстве предусмотрено две кнопки, ресурс которых составляет более 10 миллионов кликов. Быстрая прокрутка веб-страниц осуществляется за счет силиконового колесика. Подключение к ноутбуку или компьютеру происходит посредством разъема USB 2.0 и гибкого, тонкого кабеля длиной 1,8 метров, который характеризуется надежностью и прочностью. Благодаря эргономичному и легкому корпусу с матовым покрытием устройство комфортно лежит в руке. Резиновые накладки предотвращают ее выскальзывание даже во время интенсивных манипуляций. Все это гарантирует полный контроль движений. Мышь Defender Icon MB-057 имеет сенсор разрешением 1000 dpi, что является оптимальным решением при работе с экранами от 9 до 22. Высокая частота опроса USB в 125 Гц обеспечивает удобное управление, мгновенную реакцию на перемещение и нажатие кнопок. Усовершенствованный пружинный механизм клавиш гарантирует нажатие без усилий и быстрый, точный отклик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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