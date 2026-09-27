Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Icon MB-057 черн (52057)
Мышь Defender Icon MB-057 подойдет как для работы в офисе, так и для развлечений. Корпус симметричной формы обеспечивает удобный хват любой рукой. Эффективная эксплуатация возможна благодаря тихим кнопкам и силиконовому колесу прокрутки. Для навигации в устройстве предусмотрено две кнопки, ресурс которых составляет более 10 миллионов кликов. Быстрая прокрутка веб-страниц осуществляется за счет силиконового колесика. Подключение к ноутбуку или компьютеру происходит посредством разъема USB 2.0 и гибкого, тонкого кабеля длиной 1,8 метров, который характеризуется надежностью и прочностью. Благодаря эргономичному и легкому корпусу с матовым покрытием устройство комфортно лежит в руке. Резиновые накладки предотвращают ее выскальзывание даже во время интенсивных манипуляций. Все это гарантирует полный контроль движений. Мышь Defender Icon MB-057 имеет сенсор разрешением 1000 dpi, что является оптимальным решением при работе с экранами от 9 до 22. Высокая частота опроса USB в 125 Гц обеспечивает удобное управление, мгновенную реакцию на перемещение и нажатие кнопок. Усовершенствованный пружинный механизм клавиш гарантирует нажатие без усилий и быстрый, точный отклик.
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