Top.Mail.Ru
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 1
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 2
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 3
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 4
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 5
Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 1
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 2
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 3
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 4
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 5
  • Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729949
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
102x62x37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
50

Описание товара Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная

Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
102x62x37
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Exegate SR-9005 EX298896RUS черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...