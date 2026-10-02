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Мышь Гарнизон GM-220 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Гарнизон GM-220 Black

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Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 3
Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 1
  • Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 2
  • Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 3
  • Мышь Гарнизон GM-220 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Гарнизон GM-220 Black
250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60х34х115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Гарнизон GM-220 Black

Классическая мышка для компьютера с проводным подключением через USB интерфейс. Мышка Гарнизон GM-220 имеет симметричную форму корпуса, которая отлично подходит для работы как правой, так и левой рукой. Мышка оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 DPI.

Отзывы о товаре Мышь Гарнизон GM-220 Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60х34х115
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая мышка для компьютера с проводным подключением через USB интерфейс. Мышка Гарнизон GM-220 имеет симметричную форму корпуса, которая отлично подходит для работы как правой, так и левой рукой. Мышка оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 DPI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Гарнизон GM-220 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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