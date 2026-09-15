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Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS

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Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS - фото 1
Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS - фото 1
  • Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
250 руб.  520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS
250 руб. -52%
520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
170

Описание товара Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS

Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9026S предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, интерфейс подключения — USB. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9026S предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, интерфейс подключения — USB. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь ExeGate SH-9026S EX264098RUS - по цене 250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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