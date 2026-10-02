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Мышь Dialog MOC-15U USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Dialog MOC-15U USB

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Мышь Dialog MOC-15U USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мышь Dialog MOC-15U USB
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Dialog MOC-15U USB

Мышь Dialog Comfort MOC-15U 1200dpi, USB, чёрный

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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь Dialog Comfort MOC-15U 1200dpi, USB, чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Dialog MOC-15U USB - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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