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Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный

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Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 1
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 2
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 3
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 4
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 5
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 6
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 7
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 1
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 2
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 3
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 4
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 5
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 6
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 7
  • Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 36 x 113 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный

Мышь DEFENDER — это универсальное решение для пользователей, ищущих надежность и комфорт в повседневной работе. Этот аксессуар выделяется своим стильным черным цветом и эргономичным дизайном, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство и гибкость в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и отзывчивое позиционирование курсора, что делает мышь DEFENDER идеальным выбором для различных задач — от простого серфинга в интернете до более сложных офисных приложений. Мышь подключается к устройству через провод длиной 1.8 метра, обеспечивающий свободу передвижения без потери сигнала. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простое и быстрое соединение с большинством современных компьютеров и ноутбуков. С весом всего 70 грамм, эту мышь легко брать с собой на работу или учебу, она не займет много места в сумке и не станет обузой в поездках. Воплощение функциональности и удобства, DEFENDER станет надежным спутником в вашем повседневном цифровом мире.

Отзывы о товаре Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 36 x 113 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь DEFENDER — это универсальное решение для пользователей, ищущих надежность и комфорт в повседневной работе. Этот аксессуар выделяется своим стильным черным цветом и эргономичным дизайном, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство и гибкость в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и отзывчивое позиционирование курсора, что делает мышь DEFENDER идеальным выбором для различных задач — от простого серфинга в интернете до более сложных офисных приложений. Мышь подключается к устройству через провод длиной 1.8 метра, обеспечивающий свободу передвижения без потери сигнала. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простое и быстрое соединение с большинством современных компьютеров и ноутбуков. С весом всего 70 грамм, эту мышь легко брать с собой на работу или учебу, она не займет много места в сумке и не станет обузой в поездках. Воплощение функциональности и удобства, DEFENDER станет надежным спутником в вашем повседневном цифровом мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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