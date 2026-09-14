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Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271)

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Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 1
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 2
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 3
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 4
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 5
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 6
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 7
Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 1
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 2
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 3
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 4
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 5
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 6
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 7
  • Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727516
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271)

Мышь DEFENDER - это универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Обладая стильным черным дизайном, она подходит под любой интерьер рабочего пространства. Одна из ключевых особенностей данной модели - бесшумные кнопки, что делает ее отличным выбором для использования в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь исключительно удобна как для правой, так и для левой руки, что обеспечивает комфортное использование для любого пользователя. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что оптимально для работы в различных приложениях и на различных поверхностях. Устройство подключается через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. С весом всего 70 грамм, мышь легка и удобна в транспортировке, что позволяет брать ее с собой куда угодно. Мышь DEFENDER – это сочетание надежности, функциональности и комфорта в одном устройстве, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей.

Отзывы о товаре Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь DEFENDER - это универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Обладая стильным черным дизайном, она подходит под любой интерьер рабочего пространства. Одна из ключевых особенностей данной модели - бесшумные кнопки, что делает ее отличным выбором для использования в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь исключительно удобна как для правой, так и для левой руки, что обеспечивает комфортное использование для любого пользователя. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что оптимально для работы в различных приложениях и на различных поверхностях. Устройство подключается через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. С весом всего 70 грамм, мышь легка и удобна в транспортировке, что позволяет брать ее с собой куда угодно. Мышь DEFENDER – это сочетание надежности, функциональности и комфорта в одном устройстве, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей.
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Отзывы


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