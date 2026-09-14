Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь проводная Defender Optimum MB-270 PRO black (52271)
Мышь DEFENDER - это универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Обладая стильным черным дизайном, она подходит под любой интерьер рабочего пространства. Одна из ключевых особенностей данной модели - бесшумные кнопки, что делает ее отличным выбором для использования в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь исключительно удобна как для правой, так и для левой руки, что обеспечивает комфортное использование для любого пользователя. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что оптимально для работы в различных приложениях и на различных поверхностях. Устройство подключается через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. С весом всего 70 грамм, мышь легка и удобна в транспортировке, что позволяет брать ее с собой куда угодно. Мышь DEFENDER – это сочетание надежности, функциональности и комфорта в одном устройстве, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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