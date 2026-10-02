Мышь Defender Alpha MB-507 черн (52507)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Alpha MB-507 черн (52507)
Мышь Defender Alpha MB-507 разработана для ежедневного использования в офисе и дома. Отличная эргономика и две физические клавиши с высоким уровнем тактильной отдачи обеспечивают комфорт даже при длительной эксплуатации. Поддерживает разрешение 1000 dpi, обеспечивая плавное и точное перемещение курсора, и позволяя использовать модель на любой поверхности. Частота опроса USB порта составляет 125 Гц. Все это гарантирует быстрый отклик и эффективность во время работы или в игровом процессе. Мышь Defender Alpha MB-507 выполнена в прочном пластиковом корпусе с матовой поверхностью, которая обеспечивает надежное сцепление с ладонью пользователя и полный контроль положения. Обтекаемая симметричная форма для удобной работы любой рукой. Рифленое колесо прокрутки для плавного серфинга. Подключение устройства к ноутбуку или ПК осуществляется посредством USB-разъема, что избавляет от необходимости установки дополнительных драйверов. Гибкий и тонкий кабель характеризуется надежностью и прочностью. Длины провода в 1.8 м достаточно для комфортной работы, даже если его нужно подключить к системному блоку, размещенному на полу.
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