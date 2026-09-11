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Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Azora MB-241 White 52242

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Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 1
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 2
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 3
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 4
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 5
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 6
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 7
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 8
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 9
Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 1
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 2
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 3
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 4
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 5
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 6
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 7
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 8
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 9
  • Мышь Defender Azora MB-241 White 52242 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
290 руб.  480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654302
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender Azora MB-241 White 52242

Мышка, представленная в данном описании, является проводной и подключается через интерфейс USB. Она обладает двумя основными кнопками, а также колесом-кнопкой для удобства прокрутки. Тип сенсора, установленного в данной мышке, – оптический. Разрешение сенсора составляет 1200 dpi, что является и минимальным, и максимальным значением dpi для данной модели. Мышь данной модели способна выдерживать до 10 миллионов нажатий, что говорит о ее высокой прочности и долговечности. Частота опроса мыши составляет 125 гц, что позволяет быстро и точно реагировать на пользовательские команды. Максимальное ускорение данной мыши равно 8 g, что позволяет достичь высоких скоростей перемещения указателя. Частота обработки кадров данной мыши составляет 4000 кадров в секунду, что обеспечивает плавное отображение движений указателя. Длина кабеля составляет 1.8 метра с допустимым отклонением в 5%.

Отзывы о товаре Мышь Defender Azora MB-241 White 52242




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышка, представленная в данном описании, является проводной и подключается через интерфейс USB. Она обладает двумя основными кнопками, а также колесом-кнопкой для удобства прокрутки. Тип сенсора, установленного в данной мышке, – оптический. Разрешение сенсора составляет 1200 dpi, что является и минимальным, и максимальным значением dpi для данной модели. Мышь данной модели способна выдерживать до 10 миллионов нажатий, что говорит о ее высокой прочности и долговечности. Частота опроса мыши составляет 125 гц, что позволяет быстро и точно реагировать на пользовательские команды. Максимальное ускорение данной мыши равно 8 g, что позволяет достичь высоких скоростей перемещения указателя. Частота обработки кадров данной мыши составляет 4000 кадров в секунду, что обеспечивает плавное отображение движений указателя. Длина кабеля составляет 1.8 метра с допустимым отклонением в 5%.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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