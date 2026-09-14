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Мышь Оклик 398G черный (1431665) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 398G черный (1431665)

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Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 8
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Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 4
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 5
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 6
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 7
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 8
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 9
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 10
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 11
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 12
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 13
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 14
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 15
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 16
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 17
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 18
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 19
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 20
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 21
  • Мышь Оклик 398G черный (1431665) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727669
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
109

Описание товара Мышь Оклик 398G черный (1431665)

Oklick 398G – это оптическая мышь для геймеров, которые ценят точность и комфорт. Проводное подключение через USB с длиной кабеля 1.9 метра гарантирует надежную связь без задержек. Универсальный дизайн подходит для правой и левой руки, делая мышь комфортной для широкого круга пользователей. 3 кнопки и колесо прокрутки расширяют возможности управления, предоставляя легкий доступ к основным функциям и командам. Способность работы на любой поверхности позволяет использовать мышь в различных условиях без потери производительности. А многоцветная подсветка не только создает уникальную атмосферу во время игры, но и выделяет рабочее место среди других. Возможность изменения чувствительности сенсора непосредственно во время использования дает геймерам гибкость в настройке мыши под конкретную игру или задачу. Специальное программное обеспечение расширяет функциональные возможности, позволяя настраивать макросы и другие параметры для оптимизации игрового процесса.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 398G черный (1431665)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Oklick 398G – это оптическая мышь для геймеров, которые ценят точность и комфорт. Проводное подключение через USB с длиной кабеля 1.9 метра гарантирует надежную связь без задержек. Универсальный дизайн подходит для правой и левой руки, делая мышь комфортной для широкого круга пользователей. 3 кнопки и колесо прокрутки расширяют возможности управления, предоставляя легкий доступ к основным функциям и командам. Способность работы на любой поверхности позволяет использовать мышь в различных условиях без потери производительности. А многоцветная подсветка не только создает уникальную атмосферу во время игры, но и выделяет рабочее место среди других. Возможность изменения чувствительности сенсора непосредственно во время использования дает геймерам гибкость в настройке мыши под конкретную игру или задачу. Специальное программное обеспечение расширяет функциональные возможности, позволяя настраивать макросы и другие параметры для оптимизации игрового процесса.
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