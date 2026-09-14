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Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)

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Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 1
Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 2
Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 3
Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 4
Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 1
  • Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 2
  • Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 3
  • Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 4
  • Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
410 руб.  710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)
410 руб. -42%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)

Проводная мышь DEFENDER Overmatch GM-069 станет незаменимой вещью для любого геймера. Для более комфортного использования предусмотрено 4 кнопки управления, а чувствительный сенсор обеспечивает моментальное выполнение всех операций. Используя только USB разъем, вы сможете за считанные секунды подключить мышь. Данная модель универсальная и подходит как для компьютеров, так и для ноутбуков. Стильный дизайн и яркая подсветка понравятся всем без исключения. За длительный эксплуатационный срок службы мыши DEFENDER Overmatch GM-069 без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.

Отзывы о товаре Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь DEFENDER Overmatch GM-069 станет незаменимой вещью для любого геймера. Для более комфортного использования предусмотрено 4 кнопки управления, а чувствительный сенсор обеспечивает моментальное выполнение всех операций. Используя только USB разъем, вы сможете за считанные секунды подключить мышь. Данная модель универсальная и подходит как для компьютеров, так и для ноутбуков. Стильный дизайн и яркая подсветка понравятся всем без исключения. За длительный эксплуатационный срок службы мыши DEFENDER Overmatch GM-069 без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - по цене 410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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