Мышь A4Tech OP-330 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%460 руб. 790 руб.
В наличии
Код товара: 512163
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб. -42%
790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Мышь A4Tech OP-330 черный
В проводной оптической мыши A4Tech OP-330 нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой.
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В проводной оптической мыши A4Tech OP-330 нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь A4Tech OP-330 черный - по цене 460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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