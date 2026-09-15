Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech OP-330 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech OP-330 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 1
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 2
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 3
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 4
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 5
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 6
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 7
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 8
Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech OP-330 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
460 руб.  790 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech OP-330 черный
460 руб. -42%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech OP-330 черный

В проводной оптической мыши A4Tech OP-330 нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-330 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
В проводной оптической мыши A4Tech OP-330 нет ничего лишнего. Всё в этой модели, от удобной формы до высокоточного колеса прокрутки, говорит об ее качестве. Основное преимущество компьютерной мыши - сочетание простого, функционального дизайна и технических параметров. Форма кнопок идеально подходит для пальцев, а боковые стороны выполнены так, чтобы мышь было удобно держать и поднимать пользователям с любой активной рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech OP-330 черный - по цене 460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...