Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 черная (EX289490RUS)
Мышь ExeGate — это надежное и стильное решение для пользователей, ищущих высокую точность и удобство в управлении. Выполненная в элегантном черном цвете, она станет прекрасным дополнением к любому рабочему столу. Мышь оснащена лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает исключительную точность навигации как для профессиональной работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через USB Type-A, что гарантирует стабильность и высокую скорость передачи данных. Длина провода составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточно свободы для комфортного использования. Эргономичный дизайн, специально адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Мышь ExeGate весит всего 86 грамм, что обеспечивает легкость в управлении и минимальную усталость руки. Это универсальное устройство подойдет как для работы, так и для игр, даря пользователю максимальное удобство и функциональность.
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Теги товара: для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
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