Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096)
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым важна функциональность и удобство. Сконструированная для комфортного использования как правой, так и левой рукой, эта мышь идеально подходит для разнообразных задач — от работы в офисе до игр и веб-серфинга. Элегантный серо-черный дизайн добавляет устройству стильности, позволяя ему гармонично вписаться в любую обстановку. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает точность и отзывчивость, что делает мышь надежным инструментом для любых условий. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенный отклик без задержек. Легкость устройства, всего 60 г, обеспечивает долгую работу без усталости в руках. Мышь Oklick — это сочетание практичности и производительности, доступное каждому пользователю.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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