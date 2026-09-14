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Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096)

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Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 1
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 2
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 3
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 4
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 5
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 6
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 7
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 8
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 9
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 10
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 11
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 12
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 13
Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 1
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 2
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 3
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 4
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 5
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 6
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 7
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 8
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 9
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 10
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 11
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 12
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 13
  • Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727638
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
102

Описание товара Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096)

Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым важна функциональность и удобство. Сконструированная для комфортного использования как правой, так и левой рукой, эта мышь идеально подходит для разнообразных задач — от работы в офисе до игр и веб-серфинга. Элегантный серо-черный дизайн добавляет устройству стильности, позволяя ему гармонично вписаться в любую обстановку. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает точность и отзывчивость, что делает мышь надежным инструментом для любых условий. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенный отклик без задержек. Легкость устройства, всего 60 г, обеспечивает долгую работу без усталости в руках. Мышь Oklick — это сочетание практичности и производительности, доступное каждому пользователю.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310M черный/серый (1869096)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым важна функциональность и удобство. Сконструированная для комфортного использования как правой, так и левой рукой, эта мышь идеально подходит для разнообразных задач — от работы в офисе до игр и веб-серфинга. Элегантный серо-черный дизайн добавляет устройству стильности, позволяя ему гармонично вписаться в любую обстановку. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает точность и отзывчивость, что делает мышь надежным инструментом для любых условий. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенный отклик без задержек. Легкость устройства, всего 60 г, обеспечивает долгую работу без усталости в руках. Мышь Oklick — это сочетание практичности и производительности, доступное каждому пользователю.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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