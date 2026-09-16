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Мышь Оклик 100M черный (1909417) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 100M черный (1909417)

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Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 1
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 2
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 3
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 4
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 5
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 6
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 7
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 8
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 9
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 10
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 11
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 12
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 13
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 14
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 15
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 16
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 17
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 18
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 1
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 2
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 3
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 4
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 5
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 6
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 7
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 8
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 9
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 10
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 11
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 12
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 13
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 14
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 15
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 16
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 17
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 18
  • Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727663
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x122x66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
97

Описание товара Мышь Оклик 100M черный (1909417)

Проводная компьютерная мышь Oklick 100M – решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность в работе за компьютером. На корпусе мыши расположены 4 кнопки, включая кнопку изменения чувствительности сенсора. Многоцветная мягкая подсветка не только придает мыши стильный внешний вид, но и создает комфортные условия для работы в условиях недостаточного освещения. Чёрный корпус мыши 100M выполнен с покрытием soft-touch, которое имеет приятный тактильный эффект и предотвращает скольжение руки во время использования.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Оклик 100M черный (1909417)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x122x66
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная компьютерная мышь Oklick 100M – решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность в работе за компьютером. На корпусе мыши расположены 4 кнопки, включая кнопку изменения чувствительности сенсора. Многоцветная мягкая подсветка не только придает мыши стильный внешний вид, но и создает комфортные условия для работы в условиях недостаточного освещения. Чёрный корпус мыши 100M выполнен с покрытием soft-touch, которое имеет приятный тактильный эффект и предотвращает скольжение руки во время использования.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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