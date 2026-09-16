Мышь Оклик 100M черный (1909417)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727663
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x122x66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
97
Описание товара Мышь Оклик 100M черный (1909417)
Проводная компьютерная мышь Oklick 100M – решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность в работе за компьютером. На корпусе мыши расположены 4 кнопки, включая кнопку изменения чувствительности сенсора. Многоцветная мягкая подсветка не только придает мыши стильный внешний вид, но и создает комфортные условия для работы в условиях недостаточного освещения. Чёрный корпус мыши 100M выполнен с покрытием soft-touch, которое имеет приятный тактильный эффект и предотвращает скольжение руки во время использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
-
В наличииЦена 420 руб. 670 руб.105 руб. в СплитМышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-40...
-
В наличииЦена 420 руб. 850 руб.105 руб. в СплитМышь Defender Touch MM-997 черн (52997)
-
В наличииЦена 420 руб. 960 руб.105 руб. в СплитМышь Sven RX-220W SV-016227
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМышь Sven RX-222W черный (SV-021771)
-
В наличииЦена 430 руб. 630 руб.108 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-362 черный
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 455MW Black USB
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-354-B
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитМышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x122x66
Развернуть
Страна производитель
Китай
Проводная компьютерная мышь Oklick 100M – решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность в работе за компьютером. На корпусе мыши расположены 4 кнопки, включая кнопку изменения чувствительности сенсора. Многоцветная мягкая подсветка не только придает мыши стильный внешний вид, но и создает комфортные условия для работы в условиях недостаточного освещения. Чёрный корпус мыши 100M выполнен с покрытием soft-touch, которое имеет приятный тактильный эффект и предотвращает скольжение руки во время использования.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Мышь Оклик 100M черный (1909417) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Оклик 100M черный (1909417)