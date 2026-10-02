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Мышь Defender Accura MM-362 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Accura MM-362 черный

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Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-362 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
420 руб.  630 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender Accura MM-362 черный
420 руб. -33%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender Accura MM-362 черный

Мышь проводная Defender Accura MM-362 в черном эргономичном корпусе. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Сверхпрочное прорезиненное покрытие.

Отзывы о товаре Мышь Defender Accura MM-362 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Defender Accura MM-362 в черном эргономичном корпусе. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Сверхпрочное прорезиненное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Accura MM-362 черный - данный товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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