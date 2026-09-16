Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 735308
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
71x41x133 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
240
Описание товара Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
Мышь QUMO Portal M39 (23461 Qumo) Компьютерная проводная игровая мышь Portal имеет светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
71x41x133 мм
Страна производитель
Китай
Мышь QUMO Portal M39 (23461 Qumo) Компьютерная проводная игровая мышь Portal имеет светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6 - стоимость товара 410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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