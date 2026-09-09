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Мышь Oklick 225M Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 225M Black USB

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Мышь Oklick 225M Black USB - фото 1
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 2
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 3
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 4
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 5
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 6
Мышь Oklick 225M Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 225M Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
450 руб.  820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155655
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x104 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
113

Описание товара Мышь Oklick 225M Black USB

Мышь Oklick сочетает в себе функциональность и эргономичность, делая её отличным выбором для повседневного использования как в офисе, так и дома. Её легкий вес в 57 г обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени без утомления. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь гарантирует точное и плавное движение курсора, что идеально подходит для работы и серфинга в интернете. Подключение осуществляется через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надёжное соединение с вашим устройством. Универсальный дизайн мыши позволяет использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для любого пользователя. Элегантный черный цвет придаёт устройству современный вид, который легко впишется в любой интерьер рабочего стола. Мышь Oklick – это замечательное сочетание качества, удобства и доступной цены, идеально подходящее для широкого круга пользователей.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 225M Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.3
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x104 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick сочетает в себе функциональность и эргономичность, делая её отличным выбором для повседневного использования как в офисе, так и дома. Её легкий вес в 57 г обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени без утомления. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь гарантирует точное и плавное движение курсора, что идеально подходит для работы и серфинга в интернете. Подключение осуществляется через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надёжное соединение с вашим устройством. Универсальный дизайн мыши позволяет использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для любого пользователя. Элегантный черный цвет придаёт устройству современный вид, который легко впишется в любой интерьер рабочего стола. Мышь Oklick – это замечательное сочетание качества, удобства и доступной цены, идеально подходящее для широкого круга пользователей.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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