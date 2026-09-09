Мышь Oklick 225M Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 225M Black USB
Мышь Oklick сочетает в себе функциональность и эргономичность, делая её отличным выбором для повседневного использования как в офисе, так и дома. Её легкий вес в 57 г обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени без утомления. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь гарантирует точное и плавное движение курсора, что идеально подходит для работы и серфинга в интернете. Подключение осуществляется через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надёжное соединение с вашим устройством. Универсальный дизайн мыши позволяет использовать её как правой, так и левой рукой, что делает её подходящей для любого пользователя. Элегантный черный цвет придаёт устройству современный вид, который легко впишется в любой интерьер рабочего стола. Мышь Oklick – это замечательное сочетание качества, удобства и доступной цены, идеально подходящее для широкого круга пользователей.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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