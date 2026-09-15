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Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)

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Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 1
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 2
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 3
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 4
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 5
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 6
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 7
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 8
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 9
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 10
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 11
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 1
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 2
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 3
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 4
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 5
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 6
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 7
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 8
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 9
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 10
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 11
  • Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
390 руб.  790 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
390 руб. -51%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)

Мышь Acer — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Обладая весом всего 72 грамма, эта мышь обеспечивает удобство и легкость использования как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу движения, сохраняя при этом надежную связь с вашим устройством через интерфейс USB Type-A. Проводное подключение гарантирует стабильную производительность и отсутствие задержек, что особенно важно для работы с важными задачами. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, который обеспечивает точное и плавное движение курсора на экране. Это делает её подходящим выбором как для офисной, так и для домашней работы. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, который легко вписывается в любую рабочую обстановку. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает уверенность при каждом клике. Мышь Acer — это надежный помощник для вашего ПК, сочетающий в себе качество, удобство и простоту в использовании, что делает её отличным выбором для широкого круга пользователей.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Обладая весом всего 72 грамма, эта мышь обеспечивает удобство и легкость использования как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу движения, сохраняя при этом надежную связь с вашим устройством через интерфейс USB Type-A. Проводное подключение гарантирует стабильную производительность и отсутствие задержек, что особенно важно для работы с важными задачами. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, который обеспечивает точное и плавное движение курсора на экране. Это делает её подходящим выбором как для офисной, так и для домашней работы. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, который легко вписывается в любую рабочую обстановку. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает уверенность при каждом клике. Мышь Acer — это надежный помощник для вашего ПК, сочетающий в себе качество, удобство и простоту в использовании, что делает её отличным выбором для широкого круга пользователей.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L) - по цене 390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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