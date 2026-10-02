Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 301417
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
140
Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
Динамически изменяемое разрешение: изменяется циклически кнопкой «DPI». Материал корпуса: матовый черный пластик, верхняя панель с кнопками - пластик софт-тач. Вставки из полупрозрачного светлого пластика (подсветка). Подсветка: красная, зеленая, синяя, фиолетовая, голубая - сменяется циклически.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 410 руб. 700 руб.103 руб. в СплитМышь Oklick 485MW Black-Red USB
-
В наличииЦена 410 руб. 660 руб.103 руб. в СплитМышь Oklick 685MW черный
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь проводная Qumo Portal M39 черный, 3200 dpi, USB, кнопки - 6
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМышь Оклик 509MW white (1885186)
-
В наличииЦена 420 руб. 630 руб.105 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-362 черный
-
В наличииЦена 420 руб. 730 руб.105 руб. в СплитМышь Oklick 455MW Black USB
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
-
В наличииЦена 420 руб. 560 руб.105 руб. в СплитМышь Oklick 486MW черный
-
В наличииЦена 420 руб. 540 руб.105 руб. в СплитМышь Oklick 486MW серый/черный
-
В наличииЦена 420 руб. 590 руб.105 руб. в СплитМышь Oklick 488MW синий/черный
Динамически изменяемое разрешение: изменяется циклически кнопкой «DPI». Материал корпуса: матовый черный пластик, верхняя панель с кнопками - пластик софт-тач. Вставки из полупрозрачного светлого пластика (подсветка). Подсветка: красная, зеленая, синяя, фиолетовая, голубая - сменяется циклически.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black