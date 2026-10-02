Мышь Oklick 545MW Black-Red USB
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 545MW Black-Red USB
Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 430 руб. 650 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 225M Black-Red USB
-
В наличииЦена 430 руб. 520 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 485MW Black-Blue USB
-
В наличииЦена 430 руб. 700 руб.108 руб. в СплитМышь A4Tech OP-720 3D Black USB
-
В наличииЦена 430 руб. 660 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 430 руб. 570 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 225M Black-Blue USB
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-354-B
-
В наличииЦена 430 руб. 740 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 185V2 черный
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная
-
В наличииЦена 440 руб. 670 руб.110 руб. в СплитМышь Oklick 675MW черный/красный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Oklick 545MW Black-Red USB