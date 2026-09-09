Мышь Oklick 665MW черный/красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%430 руб. 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 256153
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
118
Описание товара Мышь Oklick 665MW черный/красный
Мышь беспроводная Oklick 665MW обладает миниатюрными размерами и невысокой массой. Оснащена тремя кнопками. Оптический светодиодный сенсор характеризуется разрешением, равным 1000 dpi. Этого достаточно для решения любых стандартных задач. Манипулятор подходит для управления обеими руками. Пластиковый корпус мыши имеет покрытие Soft Touch. Устройство отличается высоким уровнем комфортности хвата.
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Мышь беспроводная Oklick 665MW обладает миниатюрными размерами и невысокой массой. Оснащена тремя кнопками. Оптический светодиодный сенсор характеризуется разрешением, равным 1000 dpi. Этого достаточно для решения любых стандартных задач. Манипулятор подходит для управления обеими руками. Пластиковый корпус мыши имеет покрытие Soft Touch. Устройство отличается высоким уровнем комфортности хвата.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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