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Мышь Oklick 665MW черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 665MW черный/красный

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Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 1
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 2
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 3
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 4
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 5
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 6
Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 1
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 2
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 3
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 4
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 5
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 6
  • Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
430 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256153
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
118

Описание товара Мышь Oklick 665MW черный/красный

Мышь беспроводная Oklick 665MW обладает миниатюрными размерами и невысокой массой. Оснащена тремя кнопками. Оптический светодиодный сенсор характеризуется разрешением, равным 1000 dpi. Этого достаточно для решения любых стандартных задач. Манипулятор подходит для управления обеими руками. Пластиковый корпус мыши имеет покрытие Soft Touch. Устройство отличается высоким уровнем комфортности хвата.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 665MW черный/красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 665MW обладает миниатюрными размерами и невысокой массой. Оснащена тремя кнопками. Оптический светодиодный сенсор характеризуется разрешением, равным 1000 dpi. Этого достаточно для решения любых стандартных задач. Манипулятор подходит для управления обеими руками. Пластиковый корпус мыши имеет покрытие Soft Touch. Устройство отличается высоким уровнем комфортности хвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 665MW черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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