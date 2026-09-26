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Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный

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Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 1
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 2
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 3
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 4
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 5
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 6
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 7
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 8
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 9
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 10
Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 7
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 8
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 9
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 10
  • Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
430 руб.  840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397125
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
111 х 71.5 х 39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный

Acer OMW020 это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Универсальность Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Чуткость управления Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Acer OMW020 отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Продуманность конструкции Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Acer OMW020 предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Совместимость Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
111 х 71.5 х 39
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Acer OMW020 это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Универсальность Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Чуткость управления Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Acer OMW020 отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Продуманность конструкции Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Acer OMW020 предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Совместимость Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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