Мышь Defender MB-027 GREY (52029)
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender MB-027 GREY (52029)
Defender Auris MB-027 silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 1xAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Auris MB-027 silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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