Мышь Raskat M006W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M006W
**Мышь Raskat M006W** Компьютерная мышь Raskat M006W — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное позиционирование курсора на экране. * Подключение через USB-порт позволяет легко подключить мышь к компьютеру или ноутбуку. * Подходит для правой и левой руки, что делает её универсальной для любого пользователя. Эта мышь идеально подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству использования, она станет незаменимым аксессуаром на вашем рабочем столе.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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