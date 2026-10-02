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Мышь Defender MM-495 Black (52495) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender MM-495 Black (52495)

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Мышь Defender MM-495 Black - фото 1
Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 2
Мышь Defender MM-495 Black - фото 3
Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 4
Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MM-495 Black - фото 1
  • Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 2
  • Мышь Defender MM-495 Black - фото 3
  • Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 4
  • Мышь Defender MM-495 Black (52495) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
370 руб.  620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender MM-495 Black (52495)
370 руб. -40%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
70

Описание товара Мышь Defender MM-495 Black (52495)

Симметричная обтекаемая форма удобна для работы любой рукой. Высокое разрешение. Миниатюрный наноприемник. Количество нажатий: 5 миллионов.

Отзывы о товаре Мышь Defender MM-495 Black (52495)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Симметричная обтекаемая форма удобна для работы любой рукой. Высокое разрешение. Миниатюрный наноприемник. Количество нажатий: 5 миллионов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MM-495 Black (52495) - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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