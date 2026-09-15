Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Sven — идеальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь, весом всего 80 граммов, оснащена радиоканальным интерфейсом подключения, что обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно полезно при работе на компьютере как в офисе, так и дома. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Благодаря своему классическому черному цвету, мышь органично впишется в любой интерьер рабочего места. Обратите внимание, что кнопки модели не обладают функцией бесшумного нажатия, но их мягкость и отзывчивость компенсируют этот недостаток. Мышь Sven работает на базе оптического сенсора, обеспечивающего надежное сканирование поверхности. Для питания устройства требуются две батарейки типа ААА, что позволяет использовать его длительное время без постоянной замены элементов питания. Это беспроводное устройство станет надежным помощником для всех, кто ценит свободу движения без ограничений проводами.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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