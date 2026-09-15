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Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB

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Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 2
Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 3
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Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 6
Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 1
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 2
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 3
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 4
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 5
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 6
  • Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x103 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB

Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Sven — идеальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь, весом всего 80 граммов, оснащена радиоканальным интерфейсом подключения, что обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно полезно при работе на компьютере как в офисе, так и дома. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Благодаря своему классическому черному цвету, мышь органично впишется в любой интерьер рабочего места. Обратите внимание, что кнопки модели не обладают функцией бесшумного нажатия, но их мягкость и отзывчивость компенсируют этот недостаток. Мышь Sven работает на базе оптического сенсора, обеспечивающего надежное сканирование поверхности. Для питания устройства требуются две батарейки типа ААА, что позволяет использовать его длительное время без постоянной замены элементов питания. Это беспроводное устройство станет надежным помощником для всех, кто ценит свободу движения без ограничений проводами.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
66x38x103 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Sven — идеальное решение для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Эта мышь, весом всего 80 граммов, оснащена радиоканальным интерфейсом подключения, что обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно полезно при работе на компьютере как в офисе, так и дома. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным устройством для всех пользователей. Благодаря своему классическому черному цвету, мышь органично впишется в любой интерьер рабочего места. Обратите внимание, что кнопки модели не обладают функцией бесшумного нажатия, но их мягкость и отзывчивость компенсируют этот недостаток. Мышь Sven работает на базе оптического сенсора, обеспечивающего надежное сканирование поверхности. Для питания устройства требуются две батарейки типа ААА, что позволяет использовать его длительное время без постоянной замены элементов питания. Это беспроводное устройство станет надежным помощником для всех, кто ценит свободу движения без ограничений проводами.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-400W Wireless Mouse Black USB - по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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