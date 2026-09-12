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Мышь DX-101, USB, чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь DX-101, USB, чёрный

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Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 1
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 2
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 3
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  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 5
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 6
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 7
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 8
  • Мышь DX-101, USB, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь DX-101, USB, чёрный
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь DX-101, USB, чёрный

Genius DX-101 - оптическая мышь для комфортной работы дома или в офисе. Щелкать, перетаскивать, перемещать или прокручивать колесико для просмотра страниц очень просто.

Отзывы о товаре Мышь DX-101, USB, чёрный




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Genius DX-101 - оптическая мышь для комфортной работы дома или в офисе. Щелкать, перетаскивать, перемещать или прокручивать колесико для просмотра страниц очень просто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь DX-101, USB, чёрный - этот товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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