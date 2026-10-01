Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%450 руб. 700 руб.
В наличии
Код товара: 155751
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
450 руб. -36%
700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
61x36x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120
Описание товара Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB
Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
61x36x118
Страна производитель
Китай
Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Купить Мышь A4Tech OP-720 3D Black USB - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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