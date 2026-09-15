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Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)

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Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 1
Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 2
Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 3
Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
  • Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 1
  • Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 2
  • Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 3
  • Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
37.3x62.6x95.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)

Мышь Defender Prime MB-053 Red (52052) предназначена для правой руки. Изменение чувствительности сенсора в пределах 1600 dpi обеспечивает удобство эксплуатации. Модель оснащена пятью бесшумными клавишами и колесом-кнопкой для быстрого доступа к определенным функциям. Устройство отличается беспроводным подключением. Для соединения с ПК задействуется интерфейс Bluetooth с радиусом действия 10 м. В комплектацию входит приемник с коннектором USB Type-A. Прибор питается от одной батарейки АА. Изделие с габаритами 3,73х6,26х9,54 см и весом 70 г выполнено в прочном пластиковом корпусе с тефлоновыми ножками для оптимального скольжения в процессе работы.

Отзывы о товаре Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
37.3x62.6x95.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Defender Prime MB-053 Red (52052) предназначена для правой руки. Изменение чувствительности сенсора в пределах 1600 dpi обеспечивает удобство эксплуатации. Модель оснащена пятью бесшумными клавишами и колесом-кнопкой для быстрого доступа к определенным функциям. Устройство отличается беспроводным подключением. Для соединения с ПК задействуется интерфейс Bluetooth с радиусом действия 10 м. В комплектацию входит приемник с коннектором USB Type-A. Прибор питается от одной батарейки АА. Изделие с габаритами 3,73х6,26х9,54 см и весом 70 г выполнено в прочном пластиковом корпусе с тефлоновыми ножками для оптимального скольжения в процессе работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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