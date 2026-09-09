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Мышь Oklick 505MW белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 505MW белый

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Мышь Oklick 505MW белый - фото 1
Мышь Oklick 505MW белый - фото 2
Мышь Oklick 505MW белый - фото 3
Мышь Oklick 505MW белый - фото 4
Мышь Oklick 505MW белый - фото 5
Мышь Oklick 505MW белый - фото 6
Мышь Oklick 505MW белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 1
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 2
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 3
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 4
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 5
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 6
  • Мышь Oklick 505MW белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
430 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256158
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
118

Описание товара Мышь Oklick 505MW белый

Мышь беспроводная Oklick 505MW – отличный вариант для использования совместно с мобильным компьютером. Компактные размеры манипулятора позволяют хранить его не только в любой сумке для ноутбука, но и в кармане одежды. Модель получает питание от элемента питания типа AA. Можно использовать как батарейки, так и аккумуляторы. Мышь Oklick 505MW характеризуется радиусом беспроводной связи, который составляет 10 м.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 505MW белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь беспроводная Oklick 505MW – отличный вариант для использования совместно с мобильным компьютером. Компактные размеры манипулятора позволяют хранить его не только в любой сумке для ноутбука, но и в кармане одежды. Модель получает питание от элемента питания типа AA. Можно использовать как батарейки, так и аккумуляторы. Мышь Oklick 505MW характеризуется радиусом беспроводной связи, который составляет 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 505MW белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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