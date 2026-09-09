Мышь Oklick 615MW Black USB
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%420 руб. 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155535
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
117
Описание товара Мышь Oklick 615MW Black USB
Мышь Oklick 615MW – беспроводная модель, которая подключается к компьютеру с помощью миниатюрного USB-адаптера и поддерживает устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров. Применение современных энергосберегающих технологий позволяет ей длительное время работать от одного комплекта батареек. Оптимальная чувствительность сенсора (1000 dpi) делает устройство подходящим для работы с самыми разными приложениями, включая графические и текстовые редакторы, браузеры и игры. Симметричный корпус с мягким покрытием позволяет надежно удерживать мышку как правой, так и левой рукой.
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Мышь Oklick 615MW – беспроводная модель, которая подключается к компьютеру с помощью миниатюрного USB-адаптера и поддерживает устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров. Применение современных энергосберегающих технологий позволяет ей длительное время работать от одного комплекта батареек. Оптимальная чувствительность сенсора (1000 dpi) делает устройство подходящим для работы с самыми разными приложениями, включая графические и текстовые редакторы, браузеры и игры. Симметричный корпус с мягким покрытием позволяет надежно удерживать мышку как правой, так и левой рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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