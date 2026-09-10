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Мышь Oklick 488MW синий/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 488MW синий/черный

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Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 1
Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 2
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Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 4
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Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 6
Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4 кнопки
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 1
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 2
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 3
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 4
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 5
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 6
  • Мышь Oklick 488MW синий/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
370 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358110
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4 кнопки
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
138

Описание товара Мышь Oklick 488MW синий/черный

Если вы давно мечтали приобрести оптическую беспроводную компьютерную мышь по приемлемой цене, но с достаточным функционалом, то обратите внимание на модель OKLICK 488MWсине-черного цвета. Минималистичный дизайн мыши впишется в любой интерьер, а подключение к ноутбуку или компьютеру по беспроводной связи при помощи USB-адаптера избавит вас от большого количества ненужных проводов на рабочем столе.Симметричный корпус мыши OKLICK 488MW позволяет использовать ее как правой, так и левой рукой. А нескользящее покрытие Soft-touch гарантирует не только удобное расположение в ладони, но и комфорт при работе с мышью. 3 кнопки управления и колесико, поддерживающее функцию вертикальной прокрутки, а также оптический сенсор, диапазон чувствительности которого от 800 до 1600 dpi, позволяют обеспечить точное управление и выполнять любые задачи. Питание мыши осуществляется при помощи батарейки типа АА.



Теги товара: Для левшей

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4 кнопки
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы давно мечтали приобрести оптическую беспроводную компьютерную мышь по приемлемой цене, но с достаточным функционалом, то обратите внимание на модель OKLICK 488MWсине-черного цвета. Минималистичный дизайн мыши впишется в любой интерьер, а подключение к ноутбуку или компьютеру по беспроводной связи при помощи USB-адаптера избавит вас от большого количества ненужных проводов на рабочем столе.Симметричный корпус мыши OKLICK 488MW позволяет использовать ее как правой, так и левой рукой. А нескользящее покрытие Soft-touch гарантирует не только удобное расположение в ладони, но и комфорт при работе с мышью. 3 кнопки управления и колесико, поддерживающее функцию вертикальной прокрутки, а также оптический сенсор, диапазон чувствительности которого от 800 до 1600 dpi, позволяют обеспечить точное управление и выполнять любые задачи. Питание мыши осуществляется при помощи батарейки типа АА.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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