Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный
Мышь Acer – это отличное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования с ПК. Эта проводная мышь обладает длиной провода 1,8 метра, что обеспечивает свободу действий и удобство. Стильный черный цвет добавляет элегантности и профессионализма, делая её подходящей для любого рабочего пространства. Разработанная как для правой, так и для левой руки, мышь обеспечивает комфортный хват и высокую степень удобства в использовании. Она оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать без лишнего шума, сохраняя тишину и спокойствие в вашем окружении. Тип сенсора – оптический, с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений, удовлетворяющее потребности как в обычной офисной работе, так и в игровой деятельности. Подключение через интерфейс USB Type-A делает её совместимой с широким спектром устройств, а проводное соединение гарантирует стабильную и надежную работу без риска потери сигнала. Мышь Acer – это идеальное сочетание практичности, стиля и функциональности для любого пользователя ПК.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный