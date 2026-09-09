Мышь Oklick 115SR Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 115SR Black USB
Мышь проводная Oklick 115SR – достойная и надежная офисная модель, которая легко лежит в руке и не выскальзывает при длительной работе за компьютером. Последний фактор обеспечен использованием нескользящего пластикового покрытия. Мышь универсального назначения может использоваться и правой, и левой рукой. Она имеет 3 кнопки и оптический светодиодный датчик, работающий со стандартным разрешением 1000 dpi. От прочих моделей Oklick 115SR отличают компактные размеры и малый вес, за счет чего мышь не составит труда положить в сумку с ноутбуком и использовать где угодно при необходимости. Питание модели осуществляется по шине, для чего она оснащена проводом длиной 0.7 м.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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